El Govern respeta la declaración de Rajoy en el juicio de 'Kitchen' y ataca a Armengol: "Al menos ha ido"

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.
Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 24 abril 2026 14:22
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PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha trasladado su "máximo respeto" a la declaración como testigo del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el conocido como 'caso Kitchen'.

"Al menos ha ido", ha dicho el portavoz en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern y tras ser preguntado por una valoración sobre la declaración de Rajoy.

Asimismo, ha lanzado una crítica velada contra la expresidenta balear y presidenta del Congreso, Francina Armengol, que declaró como testigo por escrito en el juicio del 'caso Koldo'.

"El señor Rajoy ha prestado declaración presencial, otra persona decidió enviar un correo electrónico", ha zanjado.

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