El Govern resuelve las ayudas a clubes deportivos de Baleares que compiten a nivel estatal

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha publicado la resolución definitiva por la que se conceden las subvenciones destinadas a clubes deportivos de Baleares que participan en competiciones de ámbito estatal durante la temporada 2025-2026.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria, estas ayudas buscan facilitar a entidades del archipiélago los recursos necesarios para la confección y mantenimiento de sus plantillas, así como hacer frente a los costes derivados del alquiler de las instalaciones deportivas que precisan para el desarrollo de su actividad.

Entre las entidades beneficiarias figuran clubes representativos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en un amplio abanico de modalidades, incluyendo fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, tenis de mesa, bádminton, gimnasia o natación.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Y VALORACIÓN

El reparto de las cuantías se ha determinado tras la evaluación de la Comisión Evaluadora conforme a las bases reguladoras de la convocatoria.

Las entidades adjudicatarias de los expedientes han formalizado su aceptación dentro de los plazos reglamentarios previstos, tras haber acreditado estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Las solicitudes o partidas que han resultado denegadas responden al no cumplimiento de los supuestos o categorías fijados en las bases normativas de la orden.