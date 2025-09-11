El Govern resuelve el sexto pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2024 y suma ya 3.800 beneficiarios

Archivo - Llaves en la puerta de una casa. - PRUDENCIOALVAREZ/ ISTOCK - Archivo

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha resuelto el sexto pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2024, con lo que suma cerca de nueve millones de euros que han llegado a 3.802 beneficiarios.

Este último pago, según ha informado la Conselleria en un comunicado, ha tenido un importe de más de 1,5 millones de euros y ha ido dirigido a 669 personas.

Del total de las ayudas del año pasado se han concedido a 2.754 personas en Mallorca, por un importe de más de 6,4 millones de euros; a 706 en Menorca, por más de 1,6 millones de euros; a 285 en Ibiza, por más de 763.000 euros, y a 57 personas en Formentera, por más de 141.000 euros.

Esta nueva resolución de pago ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) junto al requerimiento de enmiendas para aquellas solicitudes de la convocatoria de 2024 que deben subsanar deficiencias para poder optar a las ayudas.