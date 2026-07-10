El Govern revoca la declaración de interés estratégico del Grupo Damm tras el cierre de Agama

Archivo - Fábrica de Agama - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la revocación de la declaración de proyecto industrial de interés estratégico del proyecto Damm Next Generation Mallorca, una vez finalizado el procedimiento administrativo previsto en la Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos Baleares.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, la decisión responde a los cambios introducidos en el proyecto con respecto al que se declaró estratégico el 1 de diciembre de 2023.

El proyecto original estaba integrado por tres actuaciones inseparables: la ampliación y modernización de la planta de productos lácteos de Agama, una nueva microcervecera y un nuevo centro logístico.

Durante la tramitación, Damm comunicó la inviabilidad económica del proyecto de Agama y presentó modificaciones en el resto de las actuaciones que reducen la inversión global prevista de 41,8 millones de euros a 21 millones.

Los informes técnicos concluyen que estos cambios alteran los criterios que permitieron declarar el proyecto como estratégico, ha indicado el Govern.

En concreto, desaparece la inversión prevista de 7,9 millones de euros en la planta de Agama, se pierde el efecto tractor sobre el sector ganadero y la industria láctea de Mallorca, disminuye la generación de empleo prevista y también los beneficios ambientales derivados de la reducción del transporte de productos lácteos desde la Península.

Además, el proyecto ya no contribuye a garantizar la viabilidad de Agama, una empresa histórica de la industria mallorquina. Precisamente, tras el anuncio del cierre de esta empresa el pasado mes de marzo, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya anunció que el Ejecutivo autonómico revocaría esta declaración.

El proyecto ya no reúne algunos de los requisitos que motivaron la declaración, como la contribución a la mejora y diversificación del tejido industrial de Baleares, el nivel de inversión, la creación de empleo de calidad o la sostenibilidad ambiental.