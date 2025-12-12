El Govern saca a información pública el proyecto que establece el Plan de acción para conservación de tiburones y rayas

El Govern saca a información pública el proyecto que establece el Plan de acción para la conservación de tiburones y rayas - CAIB

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern, en concreto la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Pesca, ha sacado a información pública el proyecto que establece el Plan de acción para la conservación de tiburones y rayas en Baleares.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que ha iniciado a través de la Dirección General de Pesca el trámite de consulta previa para elaborar una Orden que establecerá el Plan de Acción para la Conservación de Elasmobranquios en las Baleares.

Con ello, ha añadido la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el Govern activa el proceso participativo para garantizar que la futura norma nazca con máximo rigor técnico y consenso social.

El Plan responde a la necesidad de abordar el declive global de las poblaciones de peces cartilaginosos --tiburones y rayas--, un fenómeno intensificado desde los años 50 y que afecta de manera notable al Mediterráneo occidental.

Según el Libro Rojo de los peces de las Baleares, un 60 por ciento de las 56 especies registradas están amenazadas y 17 se hallan en peligro crítico o extinguidas a escala regional. Aun así, Baleares sigue siendo un punto de biodiversidad relevante para este grupo.

El objetivo del Govern es impulsar un marco de actuación que permita revertir esta situación. "Con este trámite, se reafirma el compromiso del Ejecutivo con la conservación del patrimonio natural marino y con la necesidad de dotar a las Baleares de un instrumento sólido y estable que garantice la recuperación de especies marinas imprescindibles para los ecosistemas del archipiélago", ha destacado el director general de Pesca, Antoni M. Grau.

El Plan de Acción plantea cinco líneas estratégicas --información, seguimiento, mitigación, conservación y vigilancia-- con medidas orientadas a la recuperación de las poblaciones, la reducción de impactos y la mejora del conocimiento científico.

La norma también otorgará oficialidad al Grupo de Expertos en Tiburones y Rayas, constituido por el Govern en septiembre de 2024 en el marco de la Estrategia Balear de Conservación de Tiburones y Rayas, y que será órgano de consulta permanente para la Conselleria.

"Este enfoque refuerza la participación de científicos, pescadores, entidades conservacionistas y agentes sociales, y se alinea con las directrices europeas en materia de gobernanza participativa", ha destacado Grau, quien asimismo ha recalcado que "se consolida la cogestión como modelo para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y la conservación marina".