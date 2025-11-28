El Govern no abonará la subida salarial a los funcionarios antes de que termine el año

Archivo - El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa. - CAIB - Archivo

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern cree que no será posible abonar la subida salarial a los funcionarios durante este mes de diciembre, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para subir los salarios un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año.

"Casi les puedo confirmar que Baleares no podrá pagar el incremento --en diciembre--", ha reconocido el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern.

Según ha argumentado, las nóminas del último mes del año en la Comunidad Autónoma se hacen el 5 de diciembre y la tramitación del pago de los importes acordados no ha finalizado.

"La voluntad del Govern balear es pagar lo más rápido posible, pero no creo que sea posible que en la nómina de diciembre podamos proceder al pago de estos importes", ha apuntado, agregando que el Ejecutivo "necesita un tiempo".

Igualmente, ha criticado que la decisión "se haya retrasado tanto", preguntándose si "no se podría haber llegado a un acuerdo antes".