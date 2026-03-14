El Govern sigue la evolución del escenario internacional para anticipar impactos y acompañar al sector primario

El conseller Joan Simonet, en Alaior. - CAIB

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear seguirá con atención la evolución de la situación internacional y el impacto que pueda tener en los costes de producción del sector primario, especialmente en lo que se refiere al precio de los combustibles, los fertilizantes y otros insumos esenciales para la actividad agraria.

Lo señalado este sábado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, que ha participado en la inauguración de la Fira del Camp de Alaior y ha revindicado la fortaleza del sector lácteo menorquín.

"Vivimos un momento de incertidumbre internacional que puede tener consecuencias directas sobre los costes del sector. Desde el Govern estaremos muy pendientes de la evolución de los precios y trabajaremos codo con codo con el sector para defender la competitividad de las explotaciones agrarias de Baleares", ha afirmado Simonet.

La muestra agrícola y ganadera más importante de Baleares, que se celebra este fin de semana en el recinto ferial del polígono industrial de la Trotxa.

Al acto también han asistido el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, y la gerente del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap), Georgina Brunet, así como representantes institucionales y del sector.

Durante su intervención, Simonet ha destacado que la feria es mucho más que una cita anual, ya que representa un punto de encuentro para el sector primario y un escaparate del trabajo que realizan diariamente los agricultores y ganaderos de Menorca.

"La Fira del Camp d'Alaior es la mejor expresión de la vitalidad del campo menorquín y del papel estratégico que la ganadería lechera tiene para la economía, el paisaje y la identidad de la isla", ha afirmado el conseller.

En este sentido, Simonet ha subrayado la solidez del modelo lácteo menorquín en un contexto estatal marcado por la reducción del número de explotaciones y el descenso de la producción.

En Menorca, sin embargo, la producción se mantiene estable en torno a las 55.000 toneladas anuales, con cerca de 7.800 vacas con derecho a ayuda asociada, lo que refleja la confianza del sector en la continuidad de la actividad.

El conseller también ha puesto en valor una de las características diferenciales del modelo productivo menorquín, en relación al peso de la venta directa, que representa aproximadamente el 43 por ciento de la leche producida y que permite retener más valor añadido en la isla.

CONCURSO MORFOLÓGICO DE VACA FRISONA

Uno de los principales atractivos de la feria es el XXXVIII Concurso Morfológico de Ganado Bovino Frisón de Menorca, que reúne explotaciones ganaderas de toda la isla y que se ha consolidado como un referente del sector.

Simonet ha remarcado que este certamen es una apuesta decidida por el reconocimiento del sector primario y por el papel estratégico que la ganadería lechera tiene en Menorca. Según ha explicado, el concurso contribuye a difundir y poner en valor la raza frisona, al tiempo que acerca la realidad del campo a la ciudadanía y refuerza el vínculo entre la sociedad y los ganaderos.

Además, el concurso se convierte también en un espacio de encuentro para el sector, donde se comparten experiencias, se generan sinergias y se impulsa la mejora genética del ganado. "Es un escaparate de excelencia que proyecta el compromiso del sector lácteo con la innovación, la sostenibilidad y el arraigo al territorio", ha señalado.

SEGUIMIENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN

El conseller ha aprovechado su intervención para reiterar el compromiso del Govern de acompañar al sector primario ante los retos actuales.

En este sentido, ha asegurado que la Conselleria seguirá con mucha atención la evolución de la situación internacional y el impacto que pueda tener en los costes de producción del sector primario, especialmente en lo que se refiere al precio de los combustibles, los fertilizantes y otros insumos esenciales para la actividad agraria.

"Vivimos un momento de incertidumbre internacional que puede tener consecuencias directas sobre los costes del sector. Desde el Govern estaremos muy pendientes de la evolución de los precios y trabajaremos codo con codo con el sector para defender la competitividad de las explotaciones agrarias de Baleares", ha afirmado Simonet.

El titular de Agricultura ha recordado que el Govern continuará impulsando medidas de apoyo como el Plan Provilac, destinado a garantizar la viabilidad y la modernización del sector lácteo, así como otras iniciativas orientadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

Por último, Simonet ha destacado que el sector primario menorquín continúa mostrando signos de dinamismo y diversificación, con iniciativas como la DOP Queso Mahón-Menorca, la consolidación de la IGP Aceite de Menorca, el crecimiento del sector vitivinícola o el aumento del censo de colmenas en el ámbito de la apicultura.

"El sector primario no solo produce alimentos de excelencia. Mantiene el paisaje, genera empleo y da identidad a nuestro territorio. Apoyarlo es invertir en futuro, en territorio y en soberanía alimentaria", ha concluido el conseller.

La Fira del Camp de Alaior, que se celebra este fin de semana, cuenta con más de un centenar de expositores, la participación de numerosas explotaciones ganaderas en el concurso morfológico y un amplio programa de actividades que incluye exhibiciones ecuestres, muestras de maquinaria agrícola y degustaciones de producto local.