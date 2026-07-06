Govern y sindicatos firman el acuerdo para implantar la carrera profesional en el sector público instrumental de la CAIB

El Govern y los sindicatos USO, STEI, CSIF, CCOO y UGT firman el acuerdo para hacer extensiva la carrera profesional al sector público instrumental de la CAIB - CAIB

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los sindicatos USO, STEI, CSIF, CCOO y UGT han firmado este lunes el acuerdo para hacer extensiva la carrera profesional al sector público instrumental de la CAIB, que previsiblemente llegará a cerca de 5.000 trabajadores.

Según ha destacado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en declaraciones a los medios, "hoy es un día histórico" para estos empleados que, ha resaltado, "tienen que poder progresar profesionalmente".

Este acuerdo será de aplicación a todo el personal laboral al servicio de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de Baleares, excluidos los organismos autónomos.

No se aplicará al personal directivo profesional, a los órganos unipersonales de dirección de los entes del sector público instrumental de la CAIB ni a otros colectivos de personal a los que su normativa específica les excluye de la aplicación de este sistema de carrera.

"Hablamos de un encuadre inicial de unas 3.000 personas y más de 14 millones de euros, pero este número llegará prácticamente a 5.000 trabajadores", ha explicado la consellera.

En cuanto al calendario del pago, el personal laboral percibirá la cuantía correspondiente al nivel de carrera reconocido de acuerdo con el siguiente calendario: el 25% con efectos económicos de día 1 de enero de 2026; el 50% de día 1 de enero de 2027; y el 100% de día 1 de enero de 2028.

Asimismo, el personal que acceda a la jubilación ordinaria o anticipada entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 tendrá derecho a cobrar el 100% del pago de la carrera profesional con efectos económicos del 1 de enero de 2026 desde el momento que acceda a esta situación.

Cabrer ha explicado que para progresar en la carrera profesional se tiene que desarrollar un modelo en que la evaluación del cumplimiento y mejora continúa se configuren como "el eje fundamental".

Así, además del requisito de permanencia en el nivel de origen, se tiene que superar la evaluación correspondiente. Por ello, se establecerá un periodo de implantación de evaluación gradual basado en tres bloques diferentes.

Preguntada por las cantidades económicas, la consellera ha expuesto que oscilarán entre los 1.420 euros y 12.500 euros anuales, dependiendo del grupo profesional.

LOS SINDICATOS CELEBRAN EL ACUERDO

Los sindicatos, por su parte, han celebrado la firma del acuerdo, resaltando que hay miles de trabajadores que llevan más de diez años esperando este reconocimiento.

Desde CSIF han subrayado que el acuerdo es "un paso adelante muy importante" que "pondrá en valor la experiencia de todos los trabajadores".

"También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de los trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga", han agregado.

Asimismo, tanto UGT como CCOO han calificado de "histórico" el acuerdo que "por fin" reconocerá el trabajo de estos empleados. En este sentido, USO ha remarcado que son muchos los trabajadores que se verán beneficiados y que "han trabajado muy duro".

Finalmente, desde el STEI han puesto en valor el acuerdo alcanzado que, a su entender, "es una manera de reconocer a unos trabajadores que son la cara muchas veces de lo que es el servicio público".