Govern sitúa en la naturalidad las discrepancias lingüísticas con Vox y las desmarca de negociaciones de presupuestos

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha situando dentro de la "naturalidad" las discrepancias con Vox en materia lingüística y las ha desvinculado de las negociaciones para la aprobación del techo de gasto.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha reiterado que el Ejecutivo "no traspasará" sus líneas rojas y que, por ello, era previsible el voto en contra del PP a la proposición de ley de los de Abascal para introducir la vehicularidad del castellano en la educación.

"A nadie le tendría que sorprender lo que ha pasado --el martes-- en el Parlament", ha dicho Costa, en referencia al pasado pleno en el que se intensificaron las acusaciones de Vox al PP en materia lingüística.

Igualmente, ha desmarcado esta cuestión de las negociaciones del techo de gasto, remarcando que las conversaciones están abiertas. "Somos capaces de separar", ha agregado.

El portavoz ha sostenido que la proposición de ley de Vox sobre la vehicularidad estaba "muy alejada y sobrepasaba de mucho" los acuerdos alcanzados. La que ha presentado el PP, por otro lado, "no es más que el cumplimiento estricto" del pacto.

Preguntado por la posición en materia de lengua del PP nacional, según Costa, en el partido se "entiende" la singularidad lingüística de Balares. De hecho, ha señalado, el posicionamiento del Govern en este sentido "encaja perfectamente" con la ponencia aprobada en el congreso nacional del PP.