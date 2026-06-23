El Govern solicita al Estado inversiones urgentes en las infraestructuras culturales estatales de Baleares. - CAIB

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, acompañado por el director general de Cultura y alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, se ha reunido este martes en Madrid con el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, con una agenda marcada por la necesidad de compromisos firmes y calendarios de inversión para los principales equipamientos culturales y líneas de subvenciones de las islas.

Durante el encuentro, Bauzá ha trasladado a Martí la necesidad de concreción en las infraestructuras de titularidad estatal gestionadas por la comunidad, y ha abogado por buscar soluciones viables en materia de seguridad, climatización y museografía.

URGENCIAS E INFRAESTRUCTURAS EN SITUACIÓN DEFICIENTE

El Govern ha puesto sobre la mesa una serie de peticiones, entre las que destaca la situación del Museo de Dalt Vila (Eivissa), que acumula más de diez años cerrado.

Aunque el Govern ha asumido la restauración del edificio, la falta de redacción del nuevo proyecto de obras por parte del Ministerio impide su reapertura.

Ante esto, Bauzá ha solicitado una apertura provisional para este mismo verano y una respuesta formal a la petición de recuperación del espacio solicitada por el ayuntamiento de la isla.

En la misma línea, se ha comentado la necesidad de acelerar las obras de reforma de la fachada de la sede de Puig des Molins del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) por motivos estrictos de imagen y seguridad.

Por su parte, Bauzá ha recordado la falta de fechas para licitar las obras de climatización y museografía en el Museo de Mallorca, que impiden a la ciudadanía disfrutar de las salas de arqueología de referencia y también se ha puesto sobre la mesa la situación del Museo Etnológico de Muro, abierto actualmente en condiciones mejorables.

También se ha solicitado la confirmación de la continuidad plurianual de las obras de climatización del Archivo del Reino de Mallorca y partidas pendientes para la Biblioteca Pública de Palma (impermeabilización de patios y dotación del taller de restauración para el personal propio del Govern).

CASTILLO DE ALARÓ

La conservación del patrimonio histórico ha ocupado un lugar destacado en el encuentro. El director general de Cultura y alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha solicitado la colaboración de la administración central para avanzar en la preservación del Castillo de Alaró, espacio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Perelló ha abogado por articular una respuesta coordinada para frenar el deterioro de las murallas del conjunto defensivo, señalando que una vía idónea para canalizar estas actuaciones urgentes sería dar respuesta a la petición de cesión del monumento ya tramitada por el Consell de Mallorca.

AVANCES EN LA LLOTJA DE PALMA Y CATALÁN

En materia de colaboración institucional, la reunión ha servido para coordinar el avance del proyecto de restauración del conjunto escultórico original de la Llotja de Palma, obra de Guillem Sagrera. El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) ya tiene el proyecto prácticamente finalizado y asumirá la totalidad de la financiación, quedando únicamente pendiente el envío de la documentación al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma para la obtención de licencias, con la previsión de iniciar las obras en mayo de 2027.

En el bloque de ayudas públicas, el Govern ha hecho hincapié en la necesidad de que las bases de las convocatorias estatales tengan en cuenta los sobrecostes estructurales derivados de la insularidad. Mientras que una compañía peninsular puede desplazarse por vía terrestre con unos costes más bajos, las compañías de Baleares dependen obligatoriamente del transporte aéreo o marítimo, lo que encarece sustancialmente cada actuación.

Esto genera una clara situación de desventaja competitiva y desigualdad de condiciones, limitando su presencia en los circuitos estatales y reduciendo sus oportunidades de difusión y acceso a fondos públicos.

Finalmente, la delegación balear ha reclamado la recuperación de la subvención estatal destinada al fomento de la lengua catalana en el archipiélago.