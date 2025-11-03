El Govern subvencionará la compra o construcción de locales para los servicios sociales en su primer Plan de Inversiones

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern abrirá una línea de ayudas para la compra, construcción o reforma de los centros de atención de los servicios sociales con el primer Plan de Inversiones para entidades de inclusión social 2025-2034, con el objetivo de "reforzar la red pública de servicios sociales y fortalecer los recursos del Tercer Sector".

Este es uno de los temas que se ha tratado en la primera Mesa Transversal del Tercer Sector Social presidida por la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que durante la sesión se han abordado los principales retos del Tercer Sector Social y se ha hecho un seguimiento de las líneas de trabajo que se desarrollan desde las distintas direcciones generales.

Se ha tratado, entre otras cuestiones, la financiación de las entidades a través de diferentes vías y se ha hablado de las nuevas convocatorias de subvenciones que se están tramitando o que se publicarán próximamente.

También se ha hablado de la convocatoria de vivienda para colectivos vulnerables, dotada con un millón de euros, que permitirá a las entidades adquirir o alquilar viviendas y desarrollar, al mismo tiempo, procesos de inserción social.

A la reunión han asistido representantes de la Conselleria, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la Conselleria de Educación y Universidades y de la Conselleria de Salud.

Además también ha contado con la presencia de representantes de Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y a la Adolescencia Balear (Feiab), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Foro per la Qualitat (Foqua) y 3SalutMental, que han compartido propuestas y reflexiones para avanzar en la mejora de las políticas sociales y en la colaboración entre la administración y las entidades.