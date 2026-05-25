El Govern suma dos millones adicionales a las ayudas INEA para explotaciones agrarias. - CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural destinará dos millones de euros adicionales, procedentes del paquete de medidas aprobado por el Govern para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, a reforzar la convocatoria de ayudas INEA para inversiones en explotaciones agrarias.

Esta aportación permitirá incrementar el crédito disponible de la convocatoria vigente hasta los diez millones de euros y dar cobertura a un mayor número de proyectos del sector primario, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se ha reunido este lunes con representantes del sector agrario y cooperativo para explicar el estado de resolución de la convocatoria actual y avanzar las principales novedades de la próxima línea de ayudas.

La reunión ha tenido lugar antes de la rueda de prensa convocada para dar cuenta de esta nueva aportación económica y del nuevo planteamiento de la línea INEA.

La convocatoria vigente contaba inicialmente con una aportación de seis millones de euros, a los que la Conselleria ya había incorporado dos millones de euros de fondos propios. Con los dos millones adicionales procedentes del Decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, el crédito total alcanzará los diez millones de euros.

Según los datos provisionales trasladados al sector, a esta convocatoria se presentaron cerca de 350 expedientes, de los cuales unos 314 son susceptibles de recibir la ayuda, con un importe total solicitado de más de 19 millones de euros.

Con el incremento de crédito, se prevé poder subvencionar aproximadamente 150 expedientes, una cifra que permitirá dar respuesta a una proporción más amplia de las solicitudes presentadas. En concreto, esta aportación adicional de dos millones de euros permitirá incorporar cerca de 45 expedientes más respecto a la previsión inicial de la convocatoria. Hay que tener en cuenta que la intensidad máxima de ayuda prevista en esta convocatoria es del 50 por ciento de la inversión subvencionable.

De estos expedientes, aproximadamente un 42 por ciento corresponden a proyectos con inversiones superiores a los 100.000 euros, mientras que un 58 por ciento de los expedientes corresponden a proyectos con inversiones inferiores a esta cantidad.

Este reparto permitirá dar cobertura tanto a actuaciones de mayor dimensión como a inversiones más ajustadas, pero igualmente necesarias para la modernización y continuidad de muchas explotaciones agrarias.

Simonet ha destacado que esta aportación adicional permite mejorar de manera significativa la resolución de una convocatoria muy demandada por el sector y dar respuesta a más explotaciones agrarias.

"El Govern es consciente de que las inversiones en el sector primario son imprescindibles para mejorar la competitividad y para adaptar las explotaciones a los nuevos retos y garantizar su viabilidad", ha afirmado.

El conseller también ha subrayado que esta decisión forma parte de la respuesta del Govern ante el incremento de los costes de producción derivado del contexto internacional y de los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre el sector primario.

"No se trata solo de aprobar ayudas, sino de orientarlas bien, escuchar al sector y corregir aquello que no funcionaba suficientemente bien", ha afirmado.

NUEVA CONVOCATORIA INEA

Durante la reunión, la Conselleria también ha explicado al sector las principales líneas de la próxima convocatoria INEA, que estará dotada con 12,2 millones de euros.

Esta nueva convocatoria incorporará cambios en el diseño de la línea con el objetivo de facilitar que las ayudas lleguen a un mayor número de explotaciones y conseguir un reparto más equilibrado entre proyectos de distinta dimensión.

La Conselleria ha trabajado estas modificaciones con el sector y ha realizado simulaciones a partir de las dos últimas convocatorias, con la finalidad de analizar el impacto de los nuevos criterios y ajustar mejor la distribución de los fondos.

Una de las principales novedades será la reducción de la intensidad máxima de la ayuda del 50 al 40 por ciento, excepto en el caso de los proyectos presentados por jóvenes agricultores, que mantendrán la máxima intensidad del 50 por ciento.

Según ha explicado Simonet, este ajuste permitirá que el mismo presupuesto pueda llegar a más beneficiarios, sin dejar de apoyar inversiones estratégicas para el futuro de las explotaciones.

"Se ha buscado una fórmula más equilibrada, trabajada con el sector y basada en datos reales de convocatorias anteriores", ha insistido.

Del presupuesto total de la nueva convocatoria, 2,2 millones de euros se reservarán para inversiones específicas en el sector lácteo.

El resto del crédito se distribuirá en diferentes tramos de inversión, con el objetivo de evitar que los proyectos de más volumen concentren la mayor parte de los recursos disponibles.

Así, se prevé destinar entre 7,6 y 7,7 millones de euros a proyectos con una inversión superior a los 100.000 euros y entre 2,2 y 2,3 millones de euros a proyectos con una inversión inferior a los 100.000 euros. Con este nuevo planteamiento, se aprobaría más del 75 por ciento de los expedientes presentados.

La Conselleria defiende que este nuevo planteamiento permitirá avanzar hacia una distribución más equilibrada de las ayudas, teniendo en cuenta tanto la dimensión económica de los proyectos como los criterios técnicos de puntuación exigidos por la normativa europea.

Las ayudas INEA son una herramienta clave para modernizar el sector primario, pero también deben ser un instrumento útil para el conjunto del sector.

"Hemos escuchado a las organizaciones agrarias y cooperativas, hemos hecho simulaciones y hemos introducido cambios para que las próximas convocatorias puedan dar respuesta a las solicitudes de más explotaciones", ha señalado Simonet.

El conseller ha reiterado el compromiso del Govern con el sector primario y ha recordado que esta línea se enmarca dentro del conjunto de medidas impulsadas por la Conselleria para hacer frente al incremento de los costes, reforzar la viabilidad de las explotaciones y garantizar el futuro de la actividad agraria en el archipiélago.