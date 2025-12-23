Archivo - Govern suma variedades locales de uva a IGP Mallorca y adapta normativa de DOP Pla i Llevant a condiciones climáticas - GOVERN - Archivo

El Govern ha incorporado nuevas variedades locales de uva a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Mallorca y ha adaptado la normativa de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Pla i Llevant ante los efectos del cambio climático.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que, a través de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha aprobado la modificación del pliego de condiciones de la IGP Mallorca para adaptar la normativa vitivinícola a las nuevas condiciones climáticas, reforzar el vínculo territorial de los vinos y avanzar en la simplificación administrativa del sector. Estas modificaciones, publicadas en el BOIB, introducen cambios relevantes tanto en los requisitos técnicos de los vinos amparados como en la regulación de las variedades autorizadas, fruto de un trabajo conjunto con el sector y avalado por estudios científicos.

En el caso de la zona Pla i Llevant, la modificación reduce el valor mínimo de acidez total de los vinos tranquilos y espumosos hasta 3,5 gramos por litro de ácido tartárico. Esta adaptación responde al aumento sostenido de las temperaturas durante el período de maduración de la uva, que en los últimos 30 años ha provocado una disminución natural de la acidez de los mostos, según un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha explicado que "la nueva regulación permite reducir la necesidad de correcciones artificiales de acidez, que pueden generar problemas de estabilidad y alteraciones organolépticas, sin que ello tenga un impacto negativo en la calidad del vino. Además, la medida se alinea con otras figuras de calidad de territorios climáticamente similares, como algunas denominaciones de origen de Cataluña y de la Comunidad Valenciana".

Paralelamente, la Orden incorpora una medida de simplificación administrativa que elimina la obligación de renovar anualmente las autorizaciones para indicar la añada y la variedad en los vinos sin DOP ni IGP. "La experiencia acumulada de más de 15 años de gestión ha demostrado que este requisito no es necesario y que la Administración dispone de mecanismos suficientes para actuar ante posibles usos indebidos del etiquetado", ha subrayado Llabrés.

En cuanto a la IGP Mallorca, el nuevo pliego de condiciones autoriza la incorporación de las variedades locales 'escursac', 'giró negre' y 'esperó de gall' como aptas para la vinificación. Se trata de variedades con presencia documentada en la isla desde el siglo XIX y con un fuerte arraigo territorial, que en las últimas décadas han sido objeto de un proceso de recuperación por parte del sector.

"Los vinos elaborados con estas variedades han demostrado una alta calidad, con reconocimiento por parte de la prensa especializada y altas puntuaciones en guías de prestigio. Además, aportan perfiles aromáticos diferenciados, especialmente notas de frutos rojos, y permiten obtener vinos con una graduación alcohólica más moderada, en línea con las tendencias actuales del mercado. En el caso del 'escursac', también se ha acreditado una elevada eficiencia hídrica, un factor clave en el contexto climático actual", ha destacado el director general.

Asimismo, la modificación del pliego actualiza la descripción del color de los vinos tintos, para reflejar mejor la realidad actual del sector. En los últimos años, las variedades locales han ganado protagonismo hasta el punto de que, en 2024, más del 50 por ciento de las partidas calificadas incorporaban mayoritariamente uva autóctona, lo que se traduce en vinos con una capa de color más variable, sin que ello afecte a su calidad ni a su prestigio.

"Con estas modificaciones, se refirma el compromiso con un sector vitivinícola más adaptado al cambio climático, arraigado al territorio, competitivo y con menor carga administrativa, reforzando al mismo tiempo la identidad y la calidad de los vinos de las Baleares", ha concluido Llabrés.