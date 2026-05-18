El Govern supervisa la renovación de la depuradora de Formentera con una inversión de 6 millones

Obras de la depuradora de Formentera - CAIB

EIVISSA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear está supervisando el avance de la renovación integral de la depuradora de Formentera cuya inversión supera los seis millones de euros.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, el conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, ha visitado las obras de ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Formentera para supervisar el estado de ejecución de esta actuación impulsada por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua).

Lafuente ha afirmado que las actuaciones permitirán renovar completamente una infraestructura en funcionamiento desde hace más de 25 años, adaptándola a las necesidades actuales y futuras de la Isla, así como a los nuevos requisitos técnicos y ambientales en materia de depuración.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 6,1 millones de euros, de los cuales más de 5,5 millones corresponden al contrato principal de obras. La actuación está financiada íntegramente a través del canon de saneamiento y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

Durante la visita, el conseller ha destacado que esta actuación representa una mejora fundamental para garantizar un "tratamiento más eficiente, sostenible y adaptado a la realidad actual de Formentera". Asimismo, ha señalado que la modernización de las infraestructuras hidráulicas es una prioridad para el Govern, "especialmente en territorios insulares donde la protección ambiental y la correcta gestión del agua son esenciales".

Lafuente también ha subrayado que las obras se ejecutan manteniendo en funcionamiento la planta depuradora con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad del servicio.

La actuación permitirá incrementar en un 12 por ciento la capacidad de tratamiento de la EDAR, alcanzando los 4.000 metros cúbicos diarios. Además, se mejorará la capacidad de pretratamiento hasta los 520 metros cúbicos por hora y se incorporarán nuevos sistemas de regulación y laminación para optimizar el funcionamiento de la instalación.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la construcción de un nuevo sistema de pretratamiento con tecnología avanzada, la reforma de la zona de recepción de camiones cisterna, la impermeabilización de los decantadores secundarios y la incorporación de un tercer decantador. También se renovará el sistema de gestión de fangos y se reformará el edificio de control, que integrará un sistema automatizado de monitorización en tiempo real.

La mejora de las instalaciones permitirá actualizar los parámetros de diseño y funcionamiento de la depuradora conforme a los caudales y cargas reales actuales, beneficiando a una población equivalente de cerca de 40.000 habitantes.