El Govern tiene "muy acordadas" con Vox las leyes agraria y de costas y las aprobará próximamente tenga o no su apoyo

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará próximamente las leyes agraria y de costas y litoral, dos iniciativas legislativas que están "muy acordadas y muy negociadas con Vox" pero que el Ejecutivo aprobará en Consell de Govern tenga o no el apoyo garantizado de este último grupo.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha remarcado que ambas leyes están "muy avanzadas" y que no se esperará a tener un acuerdo cerrado con Vox para aprobarlas.

"El Consell de Govern aprobará las leyes cuando estén a disposición de ser aprobadas y así lo considere el Govern", ha dicho, agregando que "con Vox o sin".

Al ser preguntado por las diferencias que pueda suponer con los de Santiago Abascal la limitación de la entrada de vehículos en Mallorca, Costa ha defendido que el Govern toma decisiones "en función de lo que es más beneficioso para los ciudadanos".

A pesar de un posible descontento de Vox con la aprobación de dicha norma en el Consell de Mallorca, el portavoz ha insistido en que el Ejecutivo "no dejará de aprobar las leyes agrarias y de costas".