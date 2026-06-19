El Govern trabaja en la puesta en marcha de una nueva opción educativa para alumnos con necesidades especiales

Archivo - Alumnos realizando las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PAU) en un aula de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el proyecto de decreto por el que se regula la implantación y el desarrollo del Programa de Capacitación y Formación Integrado (PCFI), una nueva opción educativa dentro de la educación secundaria obligatoria destinada a alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual leve o moderada.

Este programa, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, nace con el objetivo de garantizar una educación más inclusiva, equitativa y adaptada a la diversidad.

También de ofrecer itinerarios formativos personalizados que permitan al alumnado alcanzar el máximo desarrollo personal, social y profesional posible. El PCFI tratará de dar respuesta a una creciente demanda de la comunidad educativa y se alinea con la normativa estatal y autonómica en materia de atención a la diversidad.

El nuevo programa permite adquirir las competencias claves de ESO trabajando de forma interdisciplinar y con una orientación práctica y funcional. Esto permitirá a los alumnos adquirir competencias básicas y, a su vez, habilidades útiles para su futura inserción laboral y autonomía personal.

Una de las principales novedades es que los alumnos que cursen el PCFI podrán obtener un certificado profesional de nivel 1, sin que ello les impida conseguir el título de graduado en educación secundaria obligatoria, manteniendo así abiertas diversas opciones de continuidad formativa.

Se organizará en tres cursos (de primero a tercero de ESO) e incluirá tres grandes ámbitos, el social y lingüístico, el científico y tecnológico y un ámbito específico de capacitación y formación. Además, contará con grupos reducidos, de un máximo de ocho alumnos, y contará con el apoyo de profesionales especializados, como docentes de pedagogía terapéutica.

Los centros educativos que deseen impartir el PCFI, previsto a partir del curso que viene, deberán solicitar la correspondiente autorización a la administración educativa y acreditar que disponen de los recursos y equipamientos necesarios. La implantación del Programa está prevista a partir del curso 2026-2027.

El decreto, ha subrayado Costa, pone énfasis en la orientación educativa y profesional, la tutoría personalizada y la participación activa de las familias en el proceso educativo. Asimismo, establece mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la calidad y la eficacia del Programa.

REFORMAS Y AMPLIACIONES

Por otro lado, el Consell de Govern ha autorizado al Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) a licitar las obras de reforma integral del edificio antiguo del CEIP Mestre Guillem Galmés, en Sant Llorenç des Cardassar, con un gasto máximo de 2,7 millones de euros.

Esta actuación se incluye en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación y Universidades y tiene como objetivo garantizar unas instalaciones adecuadas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales del centro y de la comunidad educativa, ha incidido el portavoz.

El proyecto, declarado de especial interés estratégico, prevé la reforma integral del edificio original, así como de las ampliaciones realizadas en los años 1978 y 1985. Entre las principales intervenciones destacan la mejora de la seguridad estructural, el refuerzo del forjado de la primera planta y la reparación y la consolidación de los arcos de la galería de la planta baja.

El Ibisec también ha recibido luz verde para licitar las obras de ampliación del IES Josep Font i Trias, en Esporles, con un gasto máximo de 2,89 millones de euros, una actuación también contemplada en el Plan de Infraestructuras y declarada de interés autonómico.

El proyecto prevé la ampliación de la capacidad del centro, que actualmente cuenta con 12 unidades de educación secundaria obligatoria, mediante la incorporación de cuatro unidades de bachillerato y una unidad adicional correspondiente a las modalidades de ciencias y tecnología, humanidades, ciencias sociales y general, así como la creación de una unidad específica de educación especial en centro ordinario (Ueeco). También incluye la reforma de los baños del profesorado situados en la planta baja.

MATERIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO

También relativo a la Conselleria de Educación, el Consell de Govern ha autorizado el pago anticipado del 100% de las ayudas destinadas a la adquisición de equipamiento científico-técnico por parte de los centros públicos de investigación de Baleares.

Esta decisión, ha subrayado Costa, responde al interés de reforzar las infraestructuras científicas y tecnológicas y de facilitar que los centros puedan afrontar las inversiones necesarias sin tener que adelantar recursos económicos.

La inversión tiene como objetivo promover la excelencia en la generación de conocimiento científico y tecnológico, así como aumentar la competitividad del Ecosistema Balear de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ectib). En este sentido, las infraestructuras y el equipamiento científico se consideran elementos clave para impulsar una investigación de calidad y mejorar el impacto de sus resultados.

El importe global de la convocatoria es de 1,5 millones de euros, una financiación que permitirá a los centros públicos de investigación adquirir equipamiento avanzado, actualizar componentes de equipamiento existente para aumentar sus capacidades y cubrir los gastos necesarios para su instalación.

La autorización del pago anticipado se justifica por la falta de capacidad de los centros públicos para adelantar las inversiones requeridas y por la necesidad de agilizar la incorporación de tecnología puntera. Además, los beneficiarios quedarán exentos de presentar garantías, lo que simplifica el procedimiento y facilita el acceso a las ayudas.