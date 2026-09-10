El Govern trabaja en restablecer la electricidad en puntos aislados de Mallorca tras el temporal de este miércoles

Desperfectos ocasionados por el temporal en Mallorca con tendido eléctrico caído sobre una carretera. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Emergencias e Interior trata de recuperar la normalidad en Mallorca después de los 185 incidentes registrados en las últimas horas, producidos por las lluvias, tormentas y fuertes vientos que afectaron a Baleares este miércoles que dejaron sin luz a varios vecinos de la isla.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 se han registrado y gestionado 210 incidentes en todas las islas desde este miércoles al mediodía hasta este jueves a las 12.00 horas --185 en Mallorca, 11 en Menorca, cuatro en Eivissa y nueve de localización no registrada--.
En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha aclarado que la mayoría de estos incidentes ya han finalizado y solo quedan por resolver unos 17.
De las cuatro islas, Mallorca ha sido la más afectada y ahora se encuentra en fase de normalización, una fase recogida en el Plan Meteobal que consiste, básicamente, en recuperar la normalidad al restablecer todos los servicios básicos necesarios.
En este sentido, la zona más afectada y que se encuentra en plena fase de recuperación es el Port des Canonge, en Banyalbufar. La Dirección General de Emergencias e Interior ha instalado allí un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar las tareas con los organismos que participan, principalmente Ibanat, Bomberos de Mallorca, el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca y los diferentes servicios del Ayuntamiento de Banyalbufar.
La zona se ha visto afectada por la caída de pinos que, consecuentemente, también ha afectado a la red eléctrica, con afectaciones puntuales o cortes de suministro en algunas viviendas de la zona. Para poder trabajar con la máxima eficiencia posible, se ha cortado la carretera que da acceso al Port des Canonge.
La caída de árboles afectó a la red de suministro eléctrico en diferentes zonas de la isla de Mallorca y también en Menorca, e inicialmente dejó sin suministro a más de 17.000 abonados.
Actualmente, se trabaja en la recuperación de ocho líneas de media tensión y, provisionalmente, se han instalado diferentes grupos electrógenos para cubrir parte de este suministro. Estas líneas de media tensión afectan a 860 usuarios en la zona norte de la isla y a 327 en la zona este. Además, en diferentes puntos de la isla también hay 285 usuarios afectados por averías en las líneas de baja tensión.
BALANCE DE INCIDENTES POR METEOROLOGÍA ADVERSA
De los 185 actuaciones desarrolladas en Mallorca, 68 se han llevado a cabo en Palma, 21 en Esporles, 17 en Manacor, nueve en Felanitx, ocho en Calvià, siete en Llucmajor y otras siete en Banyalbufar, entre otras localidades.
Las once de Menorca se han localizado en Maó --tres--, Es Castell, Ciutadella, Es Mercadal --todas ellas con dos cada una--, Alaior y Ferrerias --una cada una--. Por su parte, las en Eivissa se han dado en Santa Eulària --tres-- y Eivissa --una--.
La intervención más habitual ha sido por caídas de árboles a la calzada --51--, inundaciones de edificios --31--, desperfectos en el mobiliario urbano --21--, interrupciones de servicios básicos --20--, o inundaciones en la vía pública --12--.