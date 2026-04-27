El Govern tramita cerca de 600 expedientes para solicitar fondos europeos para la transición energética en marzo

Oficina para la Transición Energética de Baleares. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas para la Transición Energética (Oteib) del Govern han alcanzado durante el mes de marzo un nuevo máximo en la tramitación de ayudas vinculadas a los fondos europeos Next Generation (MRR), con cerca de 600 expedientes gestionados en un solo mes.

Con este incremento las Oteib trata de reforzar su papel como instrumento "clave" para facilitar el acceso de la ciudadanía y el tejido empresarial a las ayudas para la transición energética, así como para impulsar proyectos de autoconsumo y mejora de la eficiencia energética en todo el territorio, según ha indicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

Según los datos del informe de seguimiento correspondiente al mes de marzo, las oficinas han registrado un total de 1.472 consultas, la cifra más elevada hasta la fecha y el segundo mes consecutivo en el que se supera el máximo de atención.

Del conjunto de actividad, destacan especialmente las gestiones vinculadas a subvenciones, con 587 trámites de ayuda gestionados, principalmente relacionados con los fondos europeos. Esta evolución pone de manifiesto tanto la "elevada demanda existente", como la "efectividad del servicio" de acompañamiento ofrecido por las Oteib.

El servicio se mantiene con una "amplia cobertura territorial", con seis oficinas fijas operativas y equipos itinerantes que prestan servicio en municipios de todas las islas, para garantizar así un acceso "cercano, equitativo y eficiente a la información y a los recursos energéticos".

El Govern destaca que estos datos evidencian el "impacto positivo" de las políticas públicas en materia energética y la "buena acogida" de los instrumentos de apoyo puestos a disposición de la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por "el creciente interés en el ahorro energético y las energías renovables".

En este sentido, la gerente del Instituto Balear de la Energía (IBE), Marta Pons, ha señalado que los datos del mes de marzo confirman que "cada vez más ciudadanos y empresas apuestan por dar el paso hacia un modelo energético más sostenible".

"Desde las Oteib se trabaja para facilitar este proceso, al ofrecer un acompañamiento cercano y eficaz tanto en la tramitación de ayudas, como en la toma de decisiones energéticas", han subrayado.

A través de estas oficinas, el Govern refuerza el apoyo a la ciudadanía, las empresas y las administraciones locales, con el objetivo de "acelerar la descarbonización y afianzar un modelo energético más sostenible en Baleares".