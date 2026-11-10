El Govern tramita un nuevo decreto para mejorar el control de calidad de la edificación y actualizar la normativa

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado la tramitación de un nuevo decreto de control de la calidad de la edificación con el objetivo de actualizar la normativa autonómica vigente y armonizarla con la normativa estatal y europea más reciente, como el Código Técnico de la Edificación, el Código Estructural o la normativa europea sobre productos de construcción.

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha abierto el plazo de información pública en relación con este decreto, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

El texto sustituirá los decretos 59/1994 y 35/2001, que regulaban respectivamente el control de calidad de las obras de edificación y las medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios.

La nueva norma contempla el control de calidad durante todas las fases del proceso edificatorio, desde la redacción del proyecto y la planificación de los controles hasta la ejecución de las obras, la verificación de la obra acabada y el mantenimiento posterior del edificio.

Se incorpora al decreto autonómico la obligación de que los proyectos de ejecución incorporen un plan de control de calidad con las actuaciones previstas para verificar la conformidad de los productos, los sistemas constructivos, las unidades de obra y las pruebas de servicio del edificio finalizado.

Además, antes del inicio de las obras se tendrá que elaborar un programa de control de calidad que concrete las actuaciones previstas y la programación.

El decreto refuerza también la trazabilidad y la documentación del proceso constructivo. Todas las actuaciones relacionadas con el control de calidad tendrán que quedar debidamente registradas, ya sea mediante herramientas informáticas o sistemas documentales equivalentes.

Por otro lado, la norma especifica el contenido del Libro del Edificio, que recogerá los datos generales del inmueble, la documentación relacionada con el control de calidad y el manual de uso y mantenimiento. Esta información tendrá que acompañar al edificio durante toda su vida útil para facilitar la conservación, la seguridad y el correcto funcionamiento.

En cuanto a los laboratorios de ensayo y a las entidades de control de calidad de la edificación, el decreto adapta al ámbito de las Islas las previsiones del Real Decreto 410/2010.

Se establecen los requisitos documentales, los procedimientos de declaración responsable y los mecanismos de inspección y seguimiento para garantizar que estas entidades desarrollen su actividad con los niveles de competencia técnica exigidos.

Según han subrayado, con esta iniciativa, el Govern quiere reforzar las garantías de calidad, seguridad, durabilidad y sostenibilidad de los edificios, proporcionando un marco normativo actualizado que dé respuesta a los retos actuales del sector de la construcción y contribuya a mejorar la calidad del parque edificado del archipiélago.