El Govern traslada su rechazo al Plan Estatal de Vivienda y pide una negociación "real" con las comunidades

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, en la Conferencia sectorial de vivienda. - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, ha trasladado su rechazo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y ha reclamado una negociación "real" con las comunidades autónomas.

En la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada este jueves, el conseller balear ha pedido a la ministra del área, Isabel Rodríguez, una negociación con las autonomías desde la "lealtad institucional" y el "respeto" a sus competencias en vivienda.

Según ha señalado la Conselleria después del encuentro, Mateo ha lamentado la "ausencia de diálogo efectivo" con las comunidades por parte del Ministerio en la elaboración de una propuesta del Plan Estatal de Vivienda.

A su juicio, no es un plan consensuado sino una imposición para "intentar que las comunidades autónomas cofinancien unas medidas y programas sobre las que el Estado no tiene competencias".

En este sentido, ha acusado al Ministerio de "querer imponer sus políticas de vivienda, dejando a las comunidades solo su ejecución y bajo sus condicionantes".

Igualmente, ha censurado el "retraso" de este proceso y que las comunidades no hayan conocido la propuesta antes de iniciar el periodo de información pública, "sin apenas tiempo" para un debate "amplio" en una cuestión de su competencia.

"Bienvenida sea la colaboración con el Gobierno, pero partiendo de una lealtad institucional en todo este proceso, y esa colaboración ha brillado por su ausencia", ha dicho Mateo, para después lamentar que las comunidades han sido "las grandes olvidadas".

Para el conseller, la reunión de este jueves debería ser el "punto de inicio" para debatir el Plan Estatal de Vivienda que, a su criterio, debería servir para "apuntalar" las políticas de vivienda que desarrolla cada comunidad.

Desde el Ejecutivo balear han criticado que el Gobierno quiera "imponer" un modelo que supedita las distintas líneas de ayudas del futuro Plan Estatal a la aplicación o no de medidas que corresponde decidir a las comunidades.

En esta línea, Mateo se ha opuesto a que se pueda utilizar el Plan Estatal de Vivienda, financiado con dinero "de todos los españoles", para "forzar" a las autonomías a aplicar determinadas políticas marcadas por el Ministerio.

Con todo, el conseller balear ha defendido la necesidad de promover nuevos incentivos para aumentar la oferta de vivienda asequible de alquiler, tanto para incentivar la salida al mercado de viviendas vacías como para aumentar la vivienda protegida, de iniciativa pública y privada.

También ha apostado por impulsar nuevos programas de ayudas para la rehabilitación de viviendas a nivel estructural (no sólo vinculadas a la eficiencia energética) y para mejorar la accesibilidad; y de ayudas a la promoción de alojamientos para funcionarios públicos desplazados, entre otras, y teniendo en cuenta las singularidades de las islas.

A la Conferencia Sectorial de Vivienda ha asistido también la directora general de Armonización urbanística y evaluación ambiental, Paz Andrade.