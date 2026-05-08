El Govern traslada "tranquilidad absoluta" por el hantavirus ante un riesgo "muy bajo": "Estamos en alerta y preparados"

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa. - CAIB - Archivo

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad absoluta" ante los casos de hantavirus detectados en un crucero, subrayando que el riesgo de que afecte a Baleares es "muy bajo".

"Estamos entrenados, en alerta y preparados", ha afirmado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha confirmado que ninguno de los 14 españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius' es de las Islas.

Asimismo, ha señalado que la Dirección General de Salud Pública está en contacto diario con Sanidad Exterior para conocer los movimientos y protocolos que se definen.

Por ello, ha insistido en que el Govern está preparado para, si fuera necesario, tomar medidas. "Reitero, no hay previsión de tomar ninguna medida porque el riesgo es muy bajo", ha añadido.

Igualmente, ha recordado que hace unas semanas el puerto del Dique del Oeste, en Palma, acogió un simulacro de crisis sanitaria internacional en el que participaron todos los organismos y cuerpos de emergencias. "En consecuencia, tranquilidad absoluta, nada de alarmismo", ha concluido.