El Govern y la UIB dan el primer paso para construir las futuras instalaciones universitarias en el ParcBit

Vista aérea del ParcBit. - CAIB

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han dado el primer paso para hacer realidad la construcción de las futuras instalaciones universitarias en el ParcBit.

Se trata, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, de la formalización ante notario de la compraventa de la parcela 7A del parque tecnológico por parte de la universidad pública de Baleares.

El vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus de la UIB, Carles Mulet, ha formalizado la adquisición de la parcela, que cuenta con una edificabilidad de 2.311 metros cuadrados. Este espacio se sumará a la parcela 6A, contigua y que el Govern, su propietario, se ha comprometido a ceder para el desarrollo del futuro equipamiento universitario.

En conjunto, ambas parcelas ponen a disposición del proyecto una edificabilidad de 4.627 metros cuadrados, de los cuales 2.311 metros cuadrados corresponden a la parcela 7A y 2.316 metros cuadrados a la parcela 6A.

La iniciativa, ha señalado la Consleleria, forma parte de la estrategia impulsada para "transformar" el ParcBit y dotarlo de "más actividad, más empresas, más talento y mayor capacidad de innovación". El Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento prevé movilizar cerca de 68 millones de euros para avanzar en esta transformación.

En este marco, el Govern ha impulsado diferentes actuaciones comn la intención de "recuperar la actividad y ampliar las posibilidades de crecimiento" del ParcBit, entre las que se encuentran la recuperación de solares que se habían vendido anteriormente y que permitirán disponer de más espacio edificable para nuevas empresas y proyectos estratégicos. En 2025 se recuperaron dos parcelas que suman más de 11.000 metros cuadrados de edificabilidad.

A ello se le suma la construcción de 120 viviendas de alquiler temporal destinadas a trabajadores, personal investigador y docente, cuyas obras está previsto que comiencen durante el primer semestre del año que viene, o el "desbloqueo" del Complejo de Investigación de Baleares, la mejora de los equipamientos del parque, la instalación de placas solares en el aparcamiento, la mejora del alumbrado público y la llegada del metro.