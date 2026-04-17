El Govern y la UIB modernizarán los sistemas de información hidrológicos para prevenir inundaciones

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el rector de la UIB, Jaume Carot, firman el acuerdo. - CAIB

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) modernizarán los sistemas de información hidrológicos mediante la sensorización del territorio e integraran los datos meteorológicos en tiempo real con el objetivo de prevenir el riesgo de inundaciones.

Es parte del acuerdo marco académico, científico y cultural firmado este viernes para reforzar la cooperación integrada del riesgo de inundación, que se enmarca en el impulso de la Comisión para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundación de Baleares (Inuncaib).

Lo han rubricado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el rector de la UIB, Jaume Carot.

La universidad, según ha informado la Conselleria en un comunicado, aportará su conocimiento científico y técnico en áreas como la hidrología, la meteorología, la modelización, la cartografía o la innovación tecnológica.

El acuerdo prevé el desarrollo de actuaciones conjuntas como el intercambio de información científica, la participación de investigadores en grupos de trabajo técnicos, la realización de estudios y proyectos de investigación aplicada, así como la organización de jornadas formativas y acciones de divulgación para fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección.

Entre las líneas estratégicas destaca la modernización de los sistemas de información hidrológica mediante la sensorización del territorio, la integración de datos meteorológicos en tiempo real y el desarrollo de herramientas de análisis y visualización que faciliten la toma de decisiones.

También se reforzará la coordinación institucional y la gestión compartida de la información para mejorar la detección precoz y la respuesta ante situaciones de riesgo.

El convenio, que cuenta con una vigencia inicial de cuatro años pero que se podrá prorrogar, permitirá establecer proyectos específicos a través de futuros protocolos.

Asimismo, se creará una comisión de seguimiento encargada de velar por el desarrollo del acuerdo e identificar nuevas oportunidades de colaboración, que se reunirá como mínimo cada seis meses.