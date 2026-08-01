El Govern valora positivamente el cambio de nombre del aeropuerto de Palma e insiste en reclamar la cogestión

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha valorado positivamente la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de modificar el nombre oficial del aeropuerto de Palma de Mallorca, que pasará a llamarse de Palma-Mallorca.
Fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad han trasladado su visto bueno a esta medida, que se dio a conocer este viernes y que está preparando el ministerio a través de una orden ministerial.
No obstante, desde el Ejecutivo de Marga Prohens han considerado que este cambio debe ir acompañado de una transformación del modelo de gobernanza de los aeropuertos de Baleares.
En este sentido, han reclamado un sistema de cogestión aeroportuaria que otorgue al Govern y a los consells insulars una participación "real y efectiva" en la toma de decisiones sobre los aeropuertos del archipiélago.
También han puesto el foco en que este sistema de cogestión permitiría impulsar las medidas de contención y gestión sostenible acordadas en el marco del Pacto por la Sostenibilidad.