El Govern ve con "preocupación" la salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas y les ofrece ayuda

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, ha expresado su preocupación por la salida de Cuba de las empresas hoteleras mallorquinas Iberostar y Meliá y ha trasladado la predisposición de la administración autonómica de "ayudar en lo que pueda".
De este modo se ha expresado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación después de que a lo largo de esta semana ambas compañías hayan cesado la gestión de algunos de sus hoteles en la isla tras el ultimátum de Estados Unidos hasta el 5 de junio para sancionar a empresas extranjeras que operan en relación con Gaesa, el conglomerado militar cubano.
"No he podido hablar con las empresas mallorquinas que están allí, pero reitero que velaremos por ellas. Es un tema comercial, pero si podemos ayudar de alguna manera, lo haremos", ha dicho.
Aunque es un tema empresarial, ha insistido, el Govern ve con "preocupación" la situación que atraviesan estas empresas mallorquinas y ha deseado "que se pueda solventar lo más rápido posible" tanto para ellas como para los cubanos.
"Máxima colaboración, reconocimiento y predisposición a ayudar en lo que podamos", ha zanjado el conseller antes de reunirse con los responsables de Summum Hotel Group, Carolina Quetglas y Javier Vich.
Meliá Hotels International, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha decidido concluir de manera inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de sus marcas hoteleras en Cuba, afectando a 15 hoteles.
Iberostar Cuba Hotels & Resorts se ha desvinculado de Gaviota, la cadena hotelera controlada por Gaesa, lo que afectará a 12 hoteles. No obstante, mantendrá su presencia en Cuba a través de establecimientos cuya contraparte estatal pertenece a otros grupos turísticos no vinculados al Ejército.