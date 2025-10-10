Gracia Herréiz reivindica "el hermanamiento" entre españoles en el acto por el Día de la Fiesta Nacional en Palma

El Comandante General de Baleares, el General de División Fernando Luis Gracia Herréiz, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en el acto castrense organizado en Palma con motivo del Día de la Fiesta Nacional- EUROPA PRESS

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comandante general de Baleares, el general de división Fernando Luis Gracia Herréiz, ha reivindicado "la unión y el hermanamiento entre todos" los españoles en el acto castrense que se ha celebrado este viernes, en la plaza Mayor de Palma, en el marco de los actos complementarios organizados para la celebración del Día de la Fiesta Nacional, que se conmemora este domingo, día 12 de octubre.

Gracia Herréiz se ha pronunciado de este modo durante su alocución y en declaraciones posteriores a la celebración del acto, al que ha asistido el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

El comandante general de Baleares ha defendido que España es "un país fantástico" con una "pluralidad maravillosa en lenguas, en costumbres, en tradiciones", que "es lo que hace de éste un país tan único" y "por lo que se debe de luchar tanto por preservar".

Así, como ha dicho en su discurso, Gracia Herréiz ha incidido en la importancia de que "ningún español se sienta forastero cuando visite cualquier punto de España", "implicándose y aceptando y abrazando las tradiciones y costumbres de todos los puntos de España que son maravillosas", ha reiterado.