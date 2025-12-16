Gran operativo contra el narcotráfico en Ibiza: varios registros y cinco detenidos

Archivo - Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Archivo - Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.- GUARDIA CIVIL - POLICÍA NACIONAL - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 16 diciembre 2025 12:28
Seguir en

   IBIZA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un centenar de agentes participan en un operativo conjunto contra el tráfico de drogas desarrollado en Ibiza con, de momento, varios registros en Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep y, por ahora, con cinco personas detenidas, aunque no se descartan más arrestos.

   Según ha explicado la Guardia Civil, en la operación colaboran efectivos del Instituto armado y de la Policía Nacional, entre otros.

   Por el momento, la Guardia Civil no ha podido facilitar más información al respecto.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado