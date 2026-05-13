El Gran Premio Nacional de Trote contará por primera vez con un galardón institucional - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio Nacional de Trote 2026, que se celebrará el próximo domingo 17 de mayo en el hipódromo de Son Pardo (Palma), contará por primera vez con un galardón institucional.

Es la principal novedad de la próxima edición, que ha sido presentada este miércoles por el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.

El nuevo premio institucional será una escultura-trofeo de gran formato en la que se incorporarán placas metálicas con el nombre de todos los ganadores del Gran Premio Nacional.

En estas placas figurarán el nombre del conductor, del caballo y el año de la victoria, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Este trofeo, similar al que se entrega el día de la carrera pero de mayor tamaño, se expondrá en la entrada de Son Pardo, donde quedará de manera permanente como elemento patrimonial y conmemorativo.

Además, cada año se entregará una escultura-trofeo al caballo ganador, mientras que la pieza institucional permanecerá en el Instituto Hípico de Mallorca con la placa actualizada con el nombre del vencedor.

"Este nuevo trofeo institucional quiere reconocer la historia y el prestigio del trote en Mallorca y dejar un legado permanente en el Instituto Hípico y tiene como finalidad elevar el reconocimiento de este deporte en la isla", ha dicho Bestard.

Durante el acto también se han presentado la manta conmemorativa que lucirá el caballo ganador, así como las revistas oficiales del Gran Pemio Nacional de Trote 2026.

La competición se celebrará el próximo fin de semana en el Son Pardo y contará con un amplio programa de actividades deportivas y lúdicas como exposiciones, actividades y carreras.

El domingo, día grande de la competición, incluirá la llegada de autoridades, el desfile de participantes, animación musical con charanga y la disputa de la carrera principal a las 18.00 horas.

Como parte de los actos previos, en torno a las 17.35 horas, una galera transportará los trofeos hasta la zona situada frente a la fuente de la tribuna, donde se habilitará un espacio institucional con una mesa y la bandera para su exhibición.

Tras la disputa del Gran Premio Nacional, tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios, en la que se entregarán los trofeos a los propietarios, conductor, entrenador y criador del caballo ganador.

A continuación, se colocará la manta conmemorativa al caballo vencedor y se permitirá el acceso a la pista a familiares y allegados para celebrar la victoria.