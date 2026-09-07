Un grupo de ciudadanos retiene a dos hombres tras robar los móviles de unos bañistas en Cala Major

Un coche de la Policía Local de Palma, en una zona de playa de la ciudad. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres por supuestamente robar un bolso y dos teléfonos móviles a unos bañistas en Cala Major.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron sobre las 23.40 horas del pasado jueves en la citada playa, a la altura de la calle Gavina.

El 092 recibió una llamada avisando de que varios ciudadanos habían retenido a dos jóvenes sospechosos de un robo. Al llegar al paseo peatonal, los agentes se entrevistaron con los dos perjudicados, un hombre y una mujer.

Según su relato, se encontraban en la orilla de la playa cuando decidieron meterse en al agua. Ya se habían fijado en la presencia de los dos sospechoso y, por desconfianza, entraron al mar vigilando sus pertenencias de forma continua.

No obstante, una vez se encontraban en el agua los dos sospechosos se abalanzaron sobre su ropa, cogieron sus teléfonos y un bolso y huyeron en dirección al paseo. Sus gritos de auxilio sirvieron para que varios turistas y usuarios de la playa reaccionaran y les cerraran el paso.

Al verse acorralados por los ciudadanos, los supuestos ladrones lanzaron con fuerza los teléfonos móviles sobre la arena y tiraron el bolso a un lado.

Al ser interrogados por los policías, los sospechosos, ambos de nacionalidad argelina y de 21 y 26 años, respectivamente, negaron los hechos y mostraron una actitud poco colaboradora. En cualquier caso, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de hurto.

Los agentes entregaron los efectos recuperados a sus legítimos propietarios en el mismo lugar de los hechos y los arrestados fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.