El grupo financiero reconoce que el "exceso de entusiasmo de los turistas" a veces es una carga para los residentes

Archivo - 09 July 2023, Spain, Palma: People linger on the ham road at Arenal beach. Photo: Clara Margais/dpa - Clara Margais/Dpa - Archivo

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe eliminará cualquier publicidad que haga referencia al turismo de masas, no solo en Mallorca --ya ha avanzado que retirará la polémica lona publicitaria-- sino también en Alemania y ha lamentado que "el exceso de entusiasmo" de los turistas alemanes a menudo se convierta en una carga para la población residente.

Así lo ha explicado en una carta dirigida el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, --en respuesta a la que Bauzá les hizo llegar el pasado sábado-- y en la que aseguran que "son plenamente conscientes de que la hospitalidad de Mallorca se ve a menudo puesta a dura prueba cuando el exceso de entusiasmo de los turistas, tanto por su número como por su comportamiento, se convierte en una carga considerable para la población local".

Los responsables del grupo financiero piden al Ejecutivo autonómico que interpreten este gesto "como una muestra de respeto y amistad". Según han apuntado, mantendrán la publicidad de Wero, la plataforma de pago anunciada, que no plantee ningún problema.

LA CARTA DE BAUZÁ

En la carta dirigida a la entidad, el conseller reconoce que es posible que ciertos matices culturales, lingüísticos o incluso humorísticos del mensaje original no fueran plenamente apreciados por los no germanoparlantes.

"Soy consciente de que cualquier traducción o interpretación puede simplificar inevitablemente significados que, en su contexto original, se entienden con mayor facilidad y están más adecuadamente equilibrados", señala.

Sin embargo, para el conseller, al margen de estas consideraciones, la campaña en su conjunto ha acabado proyectando una "imagen desafortunada" para una parte de la población local.

Bauzá alude a los vínculos de Baleares y Alemania durante décadas y pedía la retirada de la campaña, precisamente para reforzar la convivencia, el respeto mutuo y el entendimiento entre visitantes y residentes.

"Me gustaría pedirle que considere la retirada de la lona/pancarta que se encuentra en el centro de la controversia. No como una rectificación forzada, ni como una admisión de error, sino como un gesto voluntario de reconocimiento hacia los sentimientos expresados por una parte de la comunidad local y como una muestra de empatía hacia la comunidad que les acoge", concluía.