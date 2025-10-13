Un grupo de senderistas encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en Can Picafort

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de senderistas encontraron la tarde del domingo un cadáver en avanzando estado de descomposición en el interior de una caseta cercana a la playa de Son Bauló, en Can Picafort (Mallorca).

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que han asumido la investigación del caso, se desplazaron hasta el lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras pesquisas.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos de violencia, han informado fuentes de la Guardia Civil.

El cadáver fue levantado por una comitiva judicial poco antes de las 20.00 horas y trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la correspondiente autopsia para determinar las causas de la muerte.

Por el momento no se ha podido identificar al fallecido y se desconoce si es un hombre o una mujer.