La Guardia Civil caza a 200 conductores ebrios o drogados en una semana de controles de tráfico en Baleares

Archivo - Un agente de la Guardia Civil realiza un control de alcoholemia al conductor de un vehículo durante un control en la autovía A-5, en la primera operación salida del verano de 2022, a 1 de julio de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado a cerca de 200 conductores que han dado positivo en las pruebas de alcohol o de drogas en los controles llevados a cabo a lo largo de una semana en diferentes puntos de las carreteras de Baleares.

Los numerosos dispositivos de control, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares, los llevó a cabo la Agrupación de Tráfico entre el 10 y el 16 de agosto, coincidiendo con varias festividades locales y el eclipse solar total.

Estos dispositivos tuvieron como objetivo reforzar la seguridad vial, prevenir conductas de riesgo al volante y favorecer una movilidad segura durante unas jornadas caracterizadas por una elevada influencia de vehículos y un notable incremento en los desplazamientos.

Durante el operativo la actuación de los agentes se centró tanto en la detección de infracciones como en la prevención de los conductores acerca de los grandes riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas al volante.

En total se controlaron 3.855 vehículos y se detectaron cerca de 200 conductores con resultados positivos en las pruebas de alcohol o de drogas. Asimismo, se instruyeron 9 atestados por delitos contra la seguridad vial.