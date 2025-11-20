Guardia Civil cree que la acusada del incendio mortal de Ibiza prendió unos cojines para hacer explotar un coche

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Guardia Civil que realizaron la primera inspección ocular tras el incendio en ses Païsses (Ibiza) en el que murió un anciano impedido creen que la acusada trató de prender unos cojines apoyados junto al depósito de gasolina de un coche para hacerlo estallar.

Lo han explicado en la sesión del juicio con jurado que sigue este jueves en la Audiencia Provincial contra una mujer, para quien la Fiscalía reclama una condena de prisión permanente revisable, acusada de prender fuego a una vivienda el 3 de agosto de 2023 en la que vivían dos personas mayores, una de las cuales falleció.

Los guardias civiles han recordado que en la primera inspección para recabar los primeros indicios de criminalidad y asegurar la zona, consideraron "curioso y relevante" el hallazgo de los cojines junto al coche en el garaje de la vivienda, lejos del resto de focos del incendio, lo que apuntaba a la intencionalidad del fuego. Estas almohadas, sin embargo, no llegaron a arder.

JUICIO CON JURADO

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.