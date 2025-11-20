La hija de la víctima mortal del incendio de Ibiza revela amenazas de la acusada: "No sabéis con quién estáis jugando"

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una de las hijas del anciano que murió en la vivienda incendiada en ses Païsses (Ibiza) en agosto de 2023 ha revelado este jueves amenazas por parte de la mujer que se sienta ahora en el banquillo de los acusados.

"Os habéis reído de mi, pero no sabéis con quién estáis jugando. Quiero que me paguéis 500 euros o si no os vais a enterar", ha recordado que le dijo por teléfono poco después de un intento de suicidio de su pareja e hijo de la víctima y cuando habían logrado que se fuera de casa, donde se había instalado.

Ha sido en la sesión del juicio con jurado que sigue este jueves en la Audiencia Provincial contra una mujer, para quien la Fiscalía reclama una condena de prisión permanente revisable, acusada de prender fuego a una vivienda el 3 de agosto de 2023 en la que vivían dos personas mayores, una de las cuales falleció.

La hija de la víctima ha explicado también que su padre, días antes ya le había pedido que se deshicieran de la acusada quien, al parecer, se había instalado en la casa. "Sácame este bicho de aquí. Esta tía me está pidiendo las cuentas", ha recordado que le dijo el hombre en una ocasión. También su marido le advirtió sobre la mujer: "¿A quién habéis metido en casa?".

En su declaración como testigo, la hija de la víctima mortal ha asegurado que la acusada tenía llaves de la vivienda.

JUICIO CON JURADO

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.