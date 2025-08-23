La Guardia Civil desmantela dos talleres ilegales de reparación de vehículos en Ciutadella (Menorca)

MENORCA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado dos talleres ilegales de reparación de vehículos en Ciutadella (Menorca).

En nota de prensa, la Benemérita ha informado que ha desmantelado dos talleres ilegales de reparación de vehículos, ubicados en las inmediaciones del Polígono de Ciutadella, donde se han denunciado a dos varones, ambos de 34 años y nacionalidad española.

Las inspecciones se produjeron durante la realización de una patrulla rutinaria por parte de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por las inmediaciones del polígono, cuando los agentes detectaron la primera de las dos instalaciones sospechosas que albergaba actividad comercial.

En el interior de la instalación se localizaron 12 vehículos en proceso de reparación, así como tres elevadores de columna en pleno funcionamiento, maquina montadora-desmontadora de neumáticos, maquina cargadora de aires acondicionados para vehículos, compresor de aire, máquina para regular las luces de los vehículos, un toro mecánico y una gran cantidad de herramientas.

El responsable de estas instalaciones ya había sido denunciado con anterioridad, en el año 2017, por agentes del Seprona de la Guardia Civil, en otro taller ilegal en el casco urbano de Ciutadella.

Igualmente, en una parcela de suelo rústico se desmanteló otro taller ilegal dedicado a la reparación mecánica, chapa y pintura de vehículos, donde el responsable se dedicaba en su tiempo libre a la reparación de vehículos a particulares.

Ambos talleres clandestinos carecían de placa identificativa, no disponían de licencia municipal de actividades, ni documentación relacionada con la gestión de los residuos de la correspondiente actividad.

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de instalaciones suponen una grave amenaza para el medio ambiente en cuanto a la gestión de residuos, y un peligro para los usuarios que deciden reparar su vehículo en este tipo de talleres, que no se encargan de presentar presupuestos o facturas ni garantías sobre los trabajos realizados, ni piezas utilizadas en la reparación de los vehículos; ya que suelen utilizar recambios sin trazabilidad ni garantías.

Además, ha añadido la Benemérita, estos talleres ilegales suponen un perjuicio al sector profesional, puesto que incurren en competencia desleal frente a los talleres que si cumplen con todos los requisitos legales y medioambientales.

Las actuaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil han sido remitidas al Ayuntamiento de Ciutadella, a la Dirección General de Industria y a la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear para que se abran los expedientes administrativos correspondientes.