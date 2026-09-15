La Guardia Civil detiene a dos hombres por abordar y robar a tres personas en la playa en Can Picafort

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Santa Margalida han detenido a dos hombres por supuestamente abordar a varias personas en la playa de Can Picafort y robarles.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos han ocurrido esta madrugada. Tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, se encontraban en la playa cuando fueron abordados por dos varones, que se aproximaron con la excusa de pedir bebida alcohólica y un cigarro. Sin embargo, ante la negativa, adoptaron una actitud agresiva.

Acto seguido, los agresores iniciaron un violento forcejeo para arrebatarles sus pertenencias, causando lesiones de carácter leve a los agredidos, antes de huir.

Durante el enfrentamiento, a uno de los asaltantes se le cayó su propio terminal móvil a la arena. Al localizar el dispositivo, las víctimas observaron que en la imagen del fondo de pantalla aparecía claramente el rostro de uno de los autores del robo.

De inmediato solicitaron presencia policial mediante llamada al 112. Con la información recabada, efectivos de la Guardia Civil de Santa Margalida y una patrulla de la Policía Local desplegaron un dispositivo coordinado de búsqueda por las inmediaciones del lugar.

Minutos más tarde, la patrulla de la Guardia Civil localizó a los dos varones, de origen magrebí y de 23 y 28 años, recostados en unas hamacas de la playa.

Tras ser reconocidos sin ningún género de dudas por las víctimas, los agentes los detuvieron y los trasladaron a dependencias policiales.