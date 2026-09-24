La Guardia Civil detiene a un hombre por robar dentro de un coche en el mirador de la Torre des Verger. - GUARDIA CIVIL

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años por supuestamente forzar un vehículo en un mirador de Banyalbufar para robar en su interior.

Según ha informado la Benemérita, los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre, en el aparcamiento del mirador de Torre des Verger.

La víctima observó a un individuo en actitud sospechosa junto a su coche de alquiler. Tras percatarse de la presencia de la propietaria, el sujeto abandonó rápidamente el lugar a bordo de otro vehículo conducido por un segundo individuo.

Posteriormente, tras desplazarse a Valldemossa, los perjudicados comprobaron que el marco de la puerta del copiloto de su automóvil había sido apalancado para acceder al habitáculo.

Del interior fueron sustraídos diversos efectos, entre ellos una mochila, 70 euros en efectivo, tarjetas de crédito, cargadores, prendas de vestir, calzado y diversa documentación personal.

Tras interponerse la denuncia en el Puesto de Esporles, la Guardia Civil inició las gestiones de investigación. A través de la diligencia de reconocimiento fotográfico, se identificó sin género de dudas al presunto autor, un hombre de complexión corpulenta de aproximadamente 1,80 metros de estatura.

Se trata, según ha indicado el cuerpo, de un delincuente de carácter itinerante, originario de Europa del este sin arraigo ni domicilio conocido en territorio nacional, al que le constan múltiples antecedentes policiales por delitos contra la propiedad. El pasado martes, los agentes lo localizaron y lo detuvieron.