La Guardia Civil detiene en Sant Antoni a 21 integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Deger', desarrollada en la localidad de Sant Antoni, ha detenido a 21 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado este martes, en los dos registros practicados se ha intervenido cocaína en roca de alta pureza, además de 5.000 dosis dispuestas para su venta de cocaína, ketamina, éxtasis, cristal, Tusi, marihuana y hachís, además de tres rocas de cristal MDMA, así como numerosas botellas de óxido nitroso y 10.000 bolsas de dosificación para la venta.

Entre los objetos incautados destacan 300 terminales móviles de alta gama y 30 tablets, todos ellos sustraídos y valorados en 330.000 euros.

Igualmente, se han recuperado ordenadores de alta gama y 'hardware' informático -placas base y tarjetas gráficas nuevas y precintadas- por valor de unos 30.000 euros, además de incautarse la misma cantidad de dinero en efectivo en moneda de diferentes países.

La operación se inició cuando la Guardia Civil venía investigando la venta de droga al menudeo en diferentes zonas de ocio de la localidad. Una vez localizados todos los miembros de organización criminal, los agentes procedieron a la fase de explotación de la operación y detuvieron a los integrantes, incluido el líder de la organización, y a la incautación de numerosos efectos sustraídos y sustancias estupefacientes.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública, delitos contra el patrimonio y pertenencia a organización criminal. La operación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo ROCA, apoyados por el Grupo de Reserva y Seguridad y de la Fuerza Robusta de la Guardia Civil en Ibiza.