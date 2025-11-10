La Guardia Civil imparte formación al personal de la prisión de Palma sobre la detección de explosivos, armas y drogas - GUARDIA CIVIL

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha impartido una formación a los funcionarios del centro penitenciario de Palma sobre la detección de explosivos, armas y drogas.

En concreto, agentes del Grupo de Especialistas de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil ha impartido una formación en materia de inspección de paquetería por rayos X, para la detección de explosivos, armas y drogas, al personal encargado de los controles de acceso y paquetería de la prisión.

Según ha informado la Guardia Civil, los agentes han impartido formación en materia teórico práctica sobre el uso, la manipulación y la visualización a través del escáner de rayos X con el que cuenta el centro penitenciario.

Desde el Instituto Armado han destacado que el grupo especial de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ fue creado en Mallorca en 1975, encargándose de todas las amenazas de bomba e incidencias con explosivos que surgieron en esa época.

Actualmente, este grupo está formado por técnicos especializados en la desactivación de artefactos explosivos y defensa nuclear, radiológica, bacteriológica y química (Tedax-NRBQ). Asimismo, tanto en Ibiza y como en Menorca hay equipos operativos de Tedax-NBRQ.