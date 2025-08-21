La Guardia Civil pide ayude al Govern para buscar a los migrantes desaparecidos que viajaban en la patera naufragada

Archivo - Los equipos de rescate marítimo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha pedido ayuda al Govern para tratar de localizar a los tres migrantes desaparecidos que viajaban en la patera que naufragó este miércoles al sur de Mallorca.

Lo ha anunciado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este jueves con los presidentes de los cuatro consell insulares para abordar la crisis migratorias.

Prohens, mientras hablaba de las problemáticas derivadas de la llegada de migrantes a las costas de Baleares, ha lamentado que sucedan "situaciones dramáticas" como la acontecida este miércoles cerca de Porto Petro.

En total, 20 migrantes tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias --cuatro fueron hospitalizados, uno en estado grave--, uno resultó fallecido y tres están en paradero desconocido.

"La Guardia Civil ha pedido hace pocos minutos al Govern la colaboración para la búsqueda y encontrar a estas personas lo más rápido posible", ha anunciado Prohens.

Aunque todavía no se ha concretado de qué manera el Ejecutivo autonómico colaborará en el dispositivo, ha admitido, la Dirección General de Emergencias e Interior ha convocado inmediatamente el Cecopi para estudiar la situación.

"Hemos reclamado que sea una petición formal, qué necesitan y dónde. Esto no se puede hacer a la ligera, hay que mirar de qué medios disponemos", ha apuntado. En cualquier caso, ha reivindicado Prohens, el Govern dará una respuesta como hace siempre que el Gobierno "hace aguas".