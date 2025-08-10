La Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en la zona de Cala Deià - GUARDIA CIVIL

Se precipitó por un barranco de unos 10 metros de altura

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil rescató a última hora del pasado viernes a una mujer, de nacionalidad belga, de 39 años de edad, accidentada, después de precipitarse por un barranco de unos 10 metros de altura, en la zona de Cala Deià (Mallorca).

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que la victima, una turista de 39 años y nacionalidad belga, estaba caminando con una amiga, cuando sufrió una caída desde una altura de unos 10 metros que le provocó múltiples heridas.

Tras el aviso, se activaron los servicios de emergencias. Al lugar se trasladó el Servicio Aéreo de la Guardia Civil con especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), que con la ayuda de los bomberos practicaron los primeros auxilios a la mujer.

Después de estabilizar a la víctima, los pilotos del Servicio Aéreo de la Guardia Civil realizaron un apoyo parcial de la aeronave en tierra y, tras introducir a la mujer en la misma, la trasladaron al Hospital Universitario Son Espases.

Desde la Guardia Civil han aconsejado finalmente que, a la hora de practicar deporte en la montaña se lleve a cabo de manera adecuada a las condiciones físicas y técnicas de cada persona y siempre acompañados por especialistas o personas con experiencia.