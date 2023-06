Guasp (CS) califica de "desolador" que el PP "no siga el mismo posicionamiento en todas las comunidades" respecto a Vox

PALMA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha manifestado este martes en su cuenta de Twitter que encuentra "desolador que el PP no siga el mismo posicionamiento en todas las comunidades autónomas", en referencia a los pactos con Vox para poder gobernar.

"Me duele Baleares y me duele España", ha afirmado Guasp en el tuit, donde también ha adjuntado las fotos de dos noticias, una donde la candidata del PP a la presidencia de Extremadura afirma que "no irá con quienes niegan la violencia machista", y otra que informa de que el PP en Baleares entrega la presidencia del Parlament "a un negacionista y xenófobo de Vox".

Guasp ha publicado este tuit después de que se haya dado a conocer que el diputado de Vox Gabriel Le Senne haya sido elegido este martes presidente del Parlament por mayoría absoluta en la primera votación.