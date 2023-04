Guasp (CS) se muestra "plenamente convencida" de que Ciudadanos "estará en el próximo Parlament"

La portavoz nacional evita confirmar si se presentará o no a las elecciones generales



PALMA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Ciudadanos (CS) y coordinadora de Ciudadanos Baleares, Patricia Guasp, se ha mostrado "plenamente convencida" de que su partido "estará en el próximo Parlament".

Así ha respondido la también candidata a la presidencia del Govern a las preguntas formuladas este martes por los medios de comunicación en rueda de prensa, en relación a las previsiones de las encuestas electorales.

Por otro lado, ha considerado algo "muy positivo" que la portavoz nacional de un partido "esté precisamente en las Islas", porque "se ve claramente la apuesta de Ciudadanos por los territorios".

"Estoy muy orgullosa de liderar el único proyecto liberal de centro y de futuro para el país. El objetivo principal es presidir esta comunidad y empezar el cambio que España se merece por una comunidad con un tripartito y el peor PP que hay", ha dicho la coordinadora.

Además, preguntada por los posibles pactos que se plantea Ciudadanos en caso de gobernar en Baleares, la candidata ha afirmado que "no se sitúa en ningún bloque". "Lo he dejado muy claro durante los cuatro años de oposición, mi compromiso firme es no estar en un gobierno donde haya extremistas o nacionalistas", ha reiterado.

Por último, ha avanzado que "habrá novedades" en la lista al Parlament, aunque por ahora "se está diseñando la candidatura".

ELECCIONES GENERALES

En la rueda de prensa de este martes, Guasp ha evitado confirmar si se presentará o no por Ciudadanos a las elecciones generales.

"Partido a partido, vamos a esperar. El momento clave ahora son las elecciones autonómicas y municipales, y eso será una decisión conjunta después de estas elecciones y cuando se convoquen las generales", ha finalizado.