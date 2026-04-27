Los habitantes de Sant Llorenç pagarán un precio reducido de un euro por entrar en el Museu del Ferrocarril de Mallorca

Representantes de Sant Llorenç des Cardassar y SFM frente al Museu del Ferrocarril de Mallorca. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los habitantes del municipio de Sant Llorenç des Cardassar pagarán el precio simbólico de un euro por visitar el Museu del Ferrocarril de Mallorca.

Esta medida se ha adoptado después de que el ayuntamiento de la localidad y Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) hayan llegado a un acuerdo, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

SFM ha remitido un informe favorable a la petición formulada por el Ayuntamiento de Sant Llorenç, que solicitaba esta medida con el fin de "contribuir a reforzar el conocimiento de su historia y fomentar la participación y la identidad cultural del municipio".

La solicitud se ha atendido positivamente al considerar que el consistorio 'llorencí' ha jugado un "papel determinante" en la puesta en marcha de este equipamiento, ya que ha sido quien ha llevado a cabo, con financiación europea, la inversión necesaria para convertir la nave ubicada en Son Carrió, propiedad de SFM, en "un espacio museístico de primer nivel".

Para poder acceder a este precio reducido, los visitantes deberán acreditar en el museo, antes de realizar la visita, su condición de persona empadronada en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar, mediante la presentación del DNI o de un certificado de empadronamiento vigente.

Igualmente, será obligatorio reservar la entrada previamente a través de la página web del Museu del Ferrocarril de Mallorca, con el objetivo de "facilitar la gestión, planificación y organización de las visitas".

La aplicación de la medida se efectuará siempre dentro de los horarios y días de apertura ordinarios del museo, y estará sujeta a la disponibilidad de aforo.

El Museu del Ferrocarril de Mallorca abrió sus puertas el pasado 12 de noviembre y es "un ejemplo de compromiso social e inclusión", ya que al frente se encuentra 3Salut Mental, formada por las entidades sociales Estel de Llevant, Fundació Es Garrover y Associació Gira-Sol.

Se trata de un proyecto inmersivo e innovador, en el que la realidad y la virtualidad se combinan mediante proyecciones de gran formato, hologramas, música envolvente, mapeados digitales y efectos sensoriales --como el humo de locomotora-- que transforman la visita en "una experiencia única en Europa".

"Un espacio moderno y dinámico, que rinde homenaje al pasado y, al mismo tiempo, mira hacia el futuro del ferrocarril en Mallorca", han subrayado desde la Conselleria.