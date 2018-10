Habtur propone precios más bajos para las plazas turísticas de viviendas vacacionales

Publicado 27/06/2018 17:29:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) ha propuesto este miércoles una modificación de los precios de las plazas turísticas a la baja para "conseguir mayor igualdad en el sector turístico balear".

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, la gerente de la Asociación, Maria Gibert, ha registrado esta mañana la propuesta ante la Junta Rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos.

Desde Habtur tienen la intención de que los precios de las plazas turísticas sean "más bajos" y aplauden que la propuesta del Consell de Mallorca "sea más baja", a pesar de que creen que "no se aproxima" a las cifras que defiende la patronal.

La patronal plantea que las viviendas unifamiliares paguen 1.000 euros por plaza, mientras que los plurifamiliares bajen a 300 euros por plaza. En cuanto a la modalidad 60 días, sostiene que deberían ser de 100 euros por plaza, recordando que si se dejan de pagar en cualquier momento "perdería automáticamente la licencia".

Según la patronal existen "una serie de condicionantes que hacen que los precios de las plazas de alojamiento turístico sean más bajas". Se trata "de una necesidad de los propietarios que no pueden competir con según que partes del sector turístico".

Entre ellos citan la pérdida de las plazas a los tres años de no realizar la actividad, algo que no ocurre con los hoteles; el uso no completo de plazas; las plazas ocupadas por menores de 12 años, que para los hoteles son gratuitas; o la posibilidad de tener negocios alternativos de los hoteles, entre otros motivos.

Gibert ha asegurado que se está "atacando al alquiler turístico sin ningún tipo de razón, beneficiando al sector hotelero y tomando medidas populistas que no benefician de ninguna forma a la sociedad balear".

"Equipar una vivienda vacacional con un hotel demuestra falta de conocimiento y además deja claro a qué parte del sector turístico se quiere beneficiar" ha afirmado la representante de Habtur, que ha pedido "una reflexión más profunda y razonable en este tema".