Qué hacer si llega una dana a Baleares: asegurar puertas y ventanas, no bajar a garajes y evitar desplazamientos

Inundaciones y daños en Menorca por el paso de la DANA.

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asegurar puertas y ventanas, no bajar a garajes ni sótanos y evitar desplazamientos innecesarios son algunos de los consejos que las autoridades lanzan en el caso de que una dana llegue a Baleares durante las próximas semanas.

El Govern ha puesto en marcha por primera vez una campaña de concienciación con consejos de autoprotección adaptados para prevenir los riesgos que supone la llegada de una dana que se difundirá a través de los canales oficiales y de medios de comunicación para llegar a toda la ciudadanía.

La iniciativa, que lleva por lema 'La información salva vidas, protégete, infórmate', incluye consejos básicos pero esenciales a la hora de evitar riesgos innecesarios.

¿QUÉ HACER ANTE UNA DANA?

-Protege tu casa asegurando puertas y ventanas y cortando los suministros de electricidad, agua y gas.

-Permanece en las plantas superiores y no bajes a zonas bajas de la casa como garajes o sótanos, que son más fácilmente inundables.

-Aléjate de torrentes y no aparques en zonas con riesgo de inundación.

-No atravieses zonas inundadas o con corrientes de agua, ni a pie ni en coche. Aunque no lo parezca, la fuerza del agua puede arrastrarte.

-Evita desplazamientos innecesarios y no conduzcas si no es imprescindible. En caso de no poder evitarlo, circula por rutas seguras.

-Si el coche comienza a flotar, sal inmediatamente por la puerta o por la ventana y dirígete a una zona elevada.

-Llama al teléfono 112 en caso de sufrir cualquier emergencia y sigue los consejos que los servicios de emergencias ofrecen a través de sus canales oficiales.

OTRAS CAMPAÑAS E INICIATIVAS

Esta nueva campaña se suma a otras iniciativas llevadas a cabo por el Govern para reforzar la estrategia integral de prevención contra inundaciones.

Es el caso de la reciente creación de Inuncaib, el nuevo órgano de gestión integrada del riesgo de inundación en Baleares, o la limpieza de más de 310 kilómetros de torrentes de todo el archipiélago en los últimos años.

También se suma a la campaña de concienciación desarrollada en colaboración con la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) para que cada vez más municipios formalicen sus Planes Municipales de Emergencias (PEMU).

Todo este tipo de acciones, ha indicado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, "ayudan a estar mejor preparados ante la temporada de riesgos por la alta probabilidad de danas, cada vez más habituales debido al cambio climático".