Hacienda avala el plan de Baleares para desconectarse de la financiación extraordinaria del Estado en 2028

La directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, y el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - CAIB

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha dado luz verde al Plan Plurianual de Endeudamiento 2026-2028 con el que Baleares pretende salir a mercados y desconectarse de los mecanismos de financiación extraordinaria del Estado en tres años.

La aprobación del plan, ha indicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, permite que durante este periodo el archipiélago combina la financiación a través de los mercados con los mecanismos del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCA).

Esta combinación permitirá adaptar la estrategia de endeudamiento a las condiciones de cada momento y optimizar el coste de la deuda, ha apuntado el departamento dirigido por el conseller Antoni Costa.

Fue el pasado 28 de julio cuando el Govern accedió al compartimiento de Facilidad Financiera, un "paso indispensable" para dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios del Estado y "recuperar la autonomía financiera".

En los últimos tres años, Baleares han reducido el volumen de deuda en más de 500 millones de euros, lo que ha permitido "mejorar de manera notable los indicadores de sostenibilidad".

RETORNO A LOS MERCADOS

El Plan Plurianual de Endeudamiento plantea una estrategia gradual de retorno a los mercados, con un equilibrio entre la Facilidad Financiera y la financiación bancaria. El objetivo es disminuir el coste de la deuda y continuar reduciendo el volumen total de endeudamiento.

Para 2026, la previsión inicial de endeudamiento asciende a 827,05 millones de euros, un 40% a través de la Facilidad Financiera (333,3 millones) y un 60% en los mercados (493,7 millones).

El peso de la financiación de mercado aumentará en 2027 (27% con Facilidad Financiera y 73% con mercados), y en 2028 será del 100%, con un volumen previsto de 1.164,2 millones de euros.

"Este plan nos permite reducir progresivamente la dependencia del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, disminuir el coste de la deuda y reforzar la autonomía financiera de Baleares", ha señalado Costa.

El plan, ha subrayado, ha sido delineado "con prudencia, estabilidad presupuestaria y con la única prioridad de que cada decisión financiera revierta en el bienestar de la ciudadanía".