Hallan en el bosque de Bellver el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición

Archivo - Bosque de Bellver. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en el bosque de Bellver.

Un vecino que paseaba por el área, en la zona de la Bonanova, ha dado la voz de alarma tras encontrarse este lunes por la mañana con el cuerpo, según han confirmado fuentes policiales y ha publicado el diario 'Última hora'.

Las mismas fuentes han explicado que a la espera de lo que determine la autopsia el cuerpo del hombre, que todavía no ha sido identificado y que estaba prácticamente en el esqueleto, no presenta signos de violencia.