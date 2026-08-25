Hallan un cadáver en descomposición en aguas de Port Adriano

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en una playa de Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición ha sido hallado este martes flotando en aguas de Port Adriano (Calvià, Mallorca), según han confirmado fuentes de la investigación tras la información publicada por el diario 'Última Hora'.

La Guardia Civil ha movilizado a efectivos del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas para tratar de esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Las primera hipótesis apuntan a la posibilidad de que se trate de un migrante naufragado en alguna patera tratando de llegar a Baleares.