Hallan un cadáver flotando en el agua cerca del muelle comercial del puerto de Palma

Archivo - Coche y agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido hallado flotando en el agua cerca del muelle comercial del puerto de Palma.

El cuerpo sin vida ha sido avistado a lo largo de la mañana de este martes y ha sido rescatado al mediodía por los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Una vez ha sido trasladado a tierra, una comitiva judicial ha procedido al levantamiento del cadáver y lo han trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Allí le practicaran la correspondiente autopsia para tratar de determinar la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte.

Una de las hipótesis con la que trabajan los investigadores es que, como ha sucedido en numerosas ocasiones en los últimos meses, pudiera tratarse de un migrante que perdió la vida tratando de llegar a Baleares en patera.

El pasado miércoles fue hallado otro cadáver en cala Agulla (Capdepera) que también se sospecha que corresponde a un migrante, por lo que este podría ser el segundo caso del año. En 2025, según detalló en diciembre el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, se contabilizaron al menos 63.